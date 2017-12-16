مسؤول كوري شمالي يتجاهل دعوة أمريكا لوقف تجارب الأسلحة

بيونج يانج(صدى):

تجاهل سفير كوريا الشمالية بالأمم المتحدة جا سونج نام ، دعوة أمريكية إلى وقف تجارب الأسلحة لإتاحة المجال لإجراء محادثات مع بلاده بشأن برنامجها النووي، وقال إن بيونج يانج لن تشكل تهديدا لأي بلد ما دامت مصالحها لم تنتهك.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد قال في وقت سابق في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن بيونغيانغ، إنه ينبغي لكوريا الشمالية “التوقف لفترة متواصلة عن سلوك التهديد” قبل موافقة واشنطن على الحوار معها.

ولم يتطرق السفير الكوري الشمالي جا سونج نام، بالذكر إلى دعوة تيلرسون في كلمته بالجلسة التي وصفها بأنها ” إجراء يائس دبرته الولايات المتحدة لخوفها من القوة الهائلة لجمهوريتنا التي حققت بنجاح الهدف التاريخي العظيم المتمثل في استكمال القوة النووية للدولة “.