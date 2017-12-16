أمريكية تنهي حملتها الانتخابية للكونجرس لاتهامها بالتحرش

واشنطن(صدى):

كشفت صحيفة ” نيويورك تايمز “، عن إنهاء أمريكية تتنافس للفوز بمقعد في الكونجرس لصالح الديمقراطيين العام المقبل، حملتها الانتخابية بعد اتهامها بالتحرش جنسيا برجل.

وأكدت الصحيفة أن سيدة الأعمال المتقاعدة أندريا رامسي، البالغة من العمر 56 عاما، تقاعدت بعد أن قررت خوض السباق الانتخابي كديمقراطية في انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس العام المقبل، مضيفة أن صحيفة أمريكية سألتها الشهر الجاري عن دعوى قضائية رفعت ضدها في 2005، اتهمتها بالتحرش جنسيا برجل بينما كانت تعمل نائبة للرئيس التنفيذي للموارد البشرية في إحدى الشركات.

وأوضحت أن رامسي أنكرت الاتهامات، مشيرة إلى أن الدعوى كانت ضد الشركة وليست ضدها بشكل خاص، وتمت تسويتها في 2006، وأن الشخص الذي رفع القضية ادعى أنها طردته من الشركة لأنه رفض ممارسة الجنس معها، واصفة ادعاءاته بالكاذبة.