فيديو.. موناكو يكتسح سانت إتيان برباعية في الدوري الفرنسي

باريس(صدى):

اكتسح فريق موناكو الفرنسي، مضيفه سانت إتيان برباعية نظيفة، في افتتاح منافسات الدور الـ18 في الدوري الفرنسي.

ولم يحقق سانت إتيان أي فوز منذ 14 أكتوبر، عندما تغلب على ضيفه متز 3-1 في المرحلة التاسعة، مني بعدها بست هزائم وتعادل في ثلاث مباريات.

وتجمد رصيد سانت إتيان عند 20 نقطة، فيما ارتفع رصيد موناكو إلى 38 نقطة وانفرد بالمركز الثاني مؤقتا، بعد أن فك الشراكة مع ليون ومرسيليا اللذين يختتمان المرحلة الأحد بلقاء قمة.

وحقق موناكو فوزه الثالث تواليا بعد كبوة طويلة استمرت أربع مباريات، كانت بدايتها مع هزيمته الثقيلة أمام ليون صفر-6 في المرحلة الثانية عشرة، ثم تعادل مع أميان (1-1) وخسارتين أمام باريس سان جرمان المتصدر (1-2) ونانت (صفر-1).