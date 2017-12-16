صور.. الشيخ الحذيفي يلتقي بضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة

عادل الحربي(صدى):

التقى إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي بضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة وذلك بمقر إقامتهم بالمدينة المنورة.

وأشاد فضيلته خلال زيارته للضيوف ببرنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة ، سائلاً الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خير الجزاء لما يقدّمه من خدمة للإسلام والمسلمين، ومن ذلك استضافته – أيده الله – هذه الجموع المباركة من ضيوف بيت الله الحرام، ليؤدوا عباداتهم بيسر وسهولة.

وأكد فضيلته أن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة يعد فرصه سانحة للمسلمين لالتقاء ببعضهم البعض على رحاب الحرمين الشريفين.

وجاءت مضامين الكلمة التوجيهية من فضيلة الشيخ الدكتور علي عبدالرحمن الحذيفي تحث على أهمية الإخاء في الله تعالى، والاعتصام بحبل الله القويم ، حاثًا إياهم على تقوى الله تعالى في السر والعلن وتأكيد إخلاص النية والعمل لله عز وجل , مذكرًا فضيلته أن إمة الإسلام خصها الله عز وجل بخاصية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

ونوه فضيلته إلى ما توليه المملكة من عناية ورعاية بالمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال تشييد المشروعات العملاقة فيهما لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين.