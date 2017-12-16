” الحج والعمرة ” تعلن تفاصيل برنامجها الترحيبي بالمعتمرين

حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أمس الجمعة، البدء في تنفيذ برنامجها الترحيبي بالمعتمرين القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تحت شعار ” نُحبك ياضيف الرحمن “.

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة للزيارة بالمدينة المنورة محمد عبدالرحمن بيجاوى أن هذا البرنامج سيستمر بشكل يومي بمشيئة الله طوال موسم العمرة وفقا للخطط التي وضعتها الوزارة ضمن برامجها وخدماتها التي تقدمها للمعتمرين ، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المعتمرين القادمين للمملكه حتى يوم أمس وصل إلى ١٢٠٨٧٣٥ معتمر بزيادة ٢٥ في المئة عن العام الماضي.

وقال بيجاوي إن هذا البرنامج ينفذ فى مطار المدينه المنوره بشراكة فاعلة مع شركة طيبة المشغلة للمطار وبمشاركة من شركات ومؤسسات العمرة العاملة بإشراف من وزارة الحج والعمرة ضمن ما يتيح البرنامج فرصة المشاركة المجتمعية وضمن الترتيبات المعدة للبرنامج ووفق ضوابطه ، كما يأتي تنفيذ البرنامج امتداداً لما سبق تنفيذه فى موسم الحج الماضي الذي حصل على إشادات واسعة من جانب ضيوف الرحمن ومنسوبي مكاتب شئون الحجاج وتناقلته العديد من وسائل الاعلام والقنوات التلفزيونية المحلية والأجنبية حيث أبرز الحفاوه التى يجدها ضيوف الرحمن من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين — حفظهما الله — .

وثمن وكيل الوزارة لشئون الزيارة الدعم والمساندة التي تجدها وكالة الوزارة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة من معالي وزير الحج والعمره الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بما يسهم في استمرار مثل هذه المبادرات الطيبة التى تخدم ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في تقديم أفضل الخدمات بتميز وإتقان.