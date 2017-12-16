استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في البيرة

رام الله(صدى):

استشهد شاب فلسطيني مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة البيرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمد أمين عقل، من سكان بلدة بيت أولا قرب الخليل، متأثراً بجروحه التي أصيب بها بعد ظهر اليوم، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأشارت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النيران بكثافة صوب هذا الشبان، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة.

وزعمت مصادر من الاحتلال، أن الشاب عقل قد نفّذ عملية طعن، وأنه أصاب أحد الجنود ممن كانوا يشاركون في قمع مسيرة في منطقة البالوع في البيرة بجروح.