مدرب إشبيلية يعود لقيادة الفريق بعد جراحة للعلاج من السرطان

نواف السالم(صدى):

عاد مدرب إشبيلية، إدواردو بريسو لتولي قيادة الفريق أمام ضيفه ليفانتي، في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وذلك لأول مرة منذ خضوعه لجراحة للعلاج من سرطان البروستاتا.

وكشف عن مرض بريسو، الذي تلقى تحية كبيرة من جماهير فريقه، صباح اليوم التالي لتعادل إشبيلية مع ضيفه ليفربول 3-3 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في 21 نوفمبر، وخضع لجراحة بعدها بسبعة أيام.

وقبل المباراة زار بريسو مقر تدريب النادي وتحدث مع لاعبيه في غرفة خلع الملابس وأعطاهم محاضرة فنية في الملعب، كما انضم للمجموعة في الفندق بصحبة رئيس النادي خوسيه كاسترو ومدير الكرة أوسكار أرياس.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أنه من غير المرجح حضور بريسو مواجهة الفريق خارج ملعبه أمام ريال سوسيداد الأربعاء المقبل، حيث حذره الأطباء من السفر بالطائرة عقب الجراحة.