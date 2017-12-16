فيديو.. مختص يقدم نصائح هامة قبل شراء ” الدفايات المنزلية “

عادل الحربي(صدى):

قدم أخصائي مواصفات بالهيئة السعودية للجودة والمقاييس المهندس وائل الذياب، نصائح هامة للمواطنين قبل شراء الدفايات المنزلية، حتى يمكن من خلالها التفرقة بين الدفاية الأصلية والمقلدة، وذلك عند شراء أَي الدفاية أو حتى أَي جهاز كهربائي موجود في السوق.

وقال المهندس وائل الذياب، إن الفرق بين الدفاية الأصلية والمقلدة قد لا يكون واضحا للمستهلك، مع خداع التاجر وتزيين السلعة له، ليس كل مقلد مغشوشاً، والغش هو محاولة وضع الدفاية المقلدة في نفس صورة الأصلية لخداع المشتري.

وأوضح الكاتب الصحفي محمد العوني، لبرنامج ” يا هلا ” ،أن بعض المنتجات المقلدة يدخل عن طريق الجمارك والمنافذ الرسمية، متسائلا كيف يدخل دون بطاقات مواصفات، والبعض الآخر مصنع محليا في صورة الأصلي، دون اختبارات أمان، وهو الأشد خطرا، مضيفا أن 66 مليون قطعة كهربائية مقلدة تم رفضها من الجمارك السعودية منذ بداية 2017، ومُنعت من دخول السوق السعودي، لدينا ضعف ملحوظ في البنية التحتية لمختبرات الجودة والمقاييس الموجودة بالمنافذ الجمركية، والتي تفحص السلع المستوردة لدخول السوق السعودي.