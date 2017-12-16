فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية بلا استثناء

نايف السالم(صدى):

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنها لم تبدأ بعد في إصدار اللائحة التنفيذية للفواتير الإلكترونية، موضحة أنها ستفرض 5 % على جميع السلع الغذائية بما فيها الأساسية دون استثناء.

وأوضحت الهيئة أن الاتفاقية الخليجية أعطت لكل دولة عضو الحق في فرض النسبة الأساسية من الضريبة على السلع الغذائية الأساسية، أو إخضاع قائمة محددة من هذه السلع بنسبة صفر، مطالبة المنشآت التي تمارس نشاطا اقتصادياً في المملكة، وتتخطى إيراداتها السنوية 375 ألف ريال، مجددا إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017؛ تجنبا لتعرضها إلى جملة من العقوبات والغرامات التي نص عليها نظام ضريبة القيمة المضافة.

أما المنشآت التي تراوح إيراداتها السنوية بين 187.5 ألف ريال و375 ألف ريال فيكون تسجيلها اختيارياً، بينما تم إعفاء المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187.5 ألف ريال عن التسجيل في الضريبة.