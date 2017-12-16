الإسكان تعلن الدفعة الأخيرة من برنامج ” سكني ” اليوم

نايف السالم(صدى):

تعلن وزارة الإسكان، اليوم السبت، الدفعة الـ11 والأخيرة من برنامج ” سكني ” لعام 2017، حيث يتم تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي، في حين يتزامن مع ذلك إطلاق العديد من المعارض للبيع على الخريطة والتي تجد إقبالاً من مستفيدي ” سكني ” في عدد من مدن المملكة.

يأتي ذلك فيما أكمل المستفيدون من برنامج ” سكني ” حجز 61% في 4 مشاريع للفلل الجاهزة، بعد 10 أيام من إعلان وزارة الإسكان عن بدء مرحلة المعاينة والحجز.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت أواخر نوفمبر الماضي بدء الحجز في المشاريع المتوزعة في محافظات القنفذة والمخواة وصامطة والزلفي، بما مجموعه 1188 فيلا سكنية، بحيث وصل عدد الحجوزات حتى أمس الخميس إلى 719 فيلا، ومن المنتظر أن تتواصل مرحلة الحجز حتى نهاية ديسمبر الجاري أو اكتمال الحجز بنسبة 100%.