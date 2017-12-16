البنيان: أمر خادم الحرمين بتحفيز القطاع الخاص سيسهم في نمو الاقتصاد الوطني

طلال الغامدي(صدى):

ثمّن نائب رئيس مجلس إدارة ” سابك ” الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمره السامي الكريم بالموافقة على اعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، مبيناً أن هذا الدعم الكبير للقطاع الخاص سيعزز دوره التنموي، وسيسهم في نمو الاقتصاد الوطني، تحقيقاً لأهداف ” رؤية السعودية 2030م “.

وأكد البنيان أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – عازمة على المضي قدماً في سعيها لجعل القطاع الخاص شريكاً أساسيا في تحقيق الرؤية الطموحة، وتمكين ” برنامج التحول الوطني 2020م “، من تحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره الرئيس في رسم مسار اقتصاد المملكة العربية السعودية، من خلال رفع مساهمته من الناتج المحلي بحلول 2030م.

وأوضح البنيان أن تحفيز القطاع الخاص سيسهم في دعم المحتوى المحلي في المملكة، وتوسيع الصناعات التحويلية الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة سابك أن اهتمام خادم الحرمين ودعمه غير المحدود للقطاع الخاص يعكس اهتمام القيادة الحكيمة – وفقها الله – بتعزيز القدرات التنافسية لمختلف شرائح الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتعزيز ثقة الاستثمار في القطاع الخاص.