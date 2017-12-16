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دراسة: كوب من الشاي يحمي من فقدان البصر

دراسة: كوب من الشاي يحمي من فقدان البصر
متابعات(صدى):

يتعرض الأشخاص للإصابة بمرض الغلوكوما أو زرق العين عندما يختل التوزان بين السائل الذي تفرزه العين والذي تتخلص منه عبر قنوات الصرف في الوقت نفسه .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فإن هذا الخلل ينتج عن ارتفاع ضغط العين ، وإذا تأخر العلاج قد تتطور المشكلة لتتحول إلى تلف في عصب العين ، وهو ما قد يؤدي لفقدان البصر ، ويعاني من هذه المشكلة حوالي 57.5 مليون شخص حول العالم .

وحسبما توصلت دراسات حديثة ، فإن تناول كوب واحد فقط من الشاي يوميًا يساهم في الحد من أعراض المشكلة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 39994 ] نشر منذ 12 دقيقة

طيب ..

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