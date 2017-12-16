دراسة: كوب من الشاي يحمي من فقدان البصر
يتعرض الأشخاص للإصابة بمرض الغلوكوما أو زرق العين عندما يختل التوزان بين السائل الذي تفرزه العين والذي تتخلص منه عبر قنوات الصرف في الوقت نفسه .
ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فإن هذا الخلل ينتج عن ارتفاع ضغط العين ، وإذا تأخر العلاج قد تتطور المشكلة لتتحول إلى تلف في عصب العين ، وهو ما قد يؤدي لفقدان البصر ، ويعاني من هذه المشكلة حوالي 57.5 مليون شخص حول العالم .
وحسبما توصلت دراسات حديثة ، فإن تناول كوب واحد فقط من الشاي يوميًا يساهم في الحد من أعراض المشكلة .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39994 ] نشر منذ 12 دقيقة
طيب ..