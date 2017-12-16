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رجل ألماني يشرب 20 لتر من المياه يوميًا ليبقى حيًا

رجل ألماني يشرب 20 لتر من المياه يوميًا ليبقى حيًا
برلين(صدى):

تعرض رجل ألماني يعمل معماري ، لمرض نادر يطلق عليه ” السكري الكاذب ” ، وهو ما يؤدي لإدرار البول بكميات مفرطة ، فيسبب الجفاف التام للجسم إن لم يتم تعويضه في الحال بشرب كمية مساوية لما فقد من الماء .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، يضطر الشاب الألماني البالغ 35 عامًا ويدعى ” هوبنهورست ” ، إلى شرب ما لا يقل عن 20 لتر يوميًا من الماء ليستمر على قيد الحياة ، لأن كليتاه تتخلصان من الماء بسرعة كبيرة تساوي سرعة له .

وقد يتعرض ” هوبنهورست ” للوفاة إذا توقف عن شرب الماء لمدة تزيد عن ساعة ، حيث تبدأ أعراض الجفاف في الظهور عليه ، ومن ثم يفرغ الشاب ما شربه في المرحاض بشكل سريع ، وخاصةً أثناء النوم حيث يتوجب على الشاب أن يدخل إلى الحمام بين الحين والآخر وهو ما يحرمه من النوم المتواصل .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 39994 ] نشر منذ 16 دقيقة

سبحان الله ,,

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