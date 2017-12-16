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بالفيديو.. رد فعل طفل بعد خطف طائر لطعامه في لمح البصر

بالفيديو.. رد فعل طفل بعد خطف طائر لطعامه في لمح البصر
متابعات(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل من آسيا، أثناء تناوله شطيرة طعامـ بأحد الأماكن العامة.

وبيَن المقطع، خطف طائر للشطيرة من يد الطفل في جزء من الثانية، فلم يستوعب الطفل ما حدث وبدأ في البكاء.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 39994 ] نشر منذ 36 دقيقة

هههههههههههه

.. الغراب انتهازي خبيث ,,

[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 24 دقيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، الطير ما أخذ الخبز إلا وهو ضامن أن الطفل ودود ومسالم ، لكن لو كان هذا الطير بدولة

عربية أو خليجية بالتحديد وصار نفس هالموقف قدّامه صدقوني إن الطير راح يفضّل الموت جوعاً ولايقترب

من الوحش (( خطر سريع الإشتعال)).

مع وافر المحبة.

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