بالفيديو.. رد فعل طفل بعد خطف طائر لطعامه في لمح البصر

متابعات(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل من آسيا، أثناء تناوله شطيرة طعامـ بأحد الأماكن العامة.

وبيَن المقطع، خطف طائر للشطيرة من يد الطفل في جزء من الثانية، فلم يستوعب الطفل ما حدث وبدأ في البكاء.