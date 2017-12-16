موظف قطار يمنع ابنة مليونير من العبور لأنها ” ليست طفلة “

لندن(صدى):

رفض موظفوا السكك الحديدية في بريطانيا ، السماح لابنة رئيس شركة ” تيبسون ” العملاقة في مجال إصلاح الحذاء البريطاني ، والتي تبلغ 15 عامًا بركوب القطار ، وذلك لأنها لم تعد طفلة .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فقد حجزت المراهقة التي تدعى ” نيمة ” في لندن يوستون بسبب منع مفتش القطار مرورها عبر الحاجز ، ودون على تذكرة الفتاة أنها ليست طفلة .

ومن جانبه ، وجه ” تيمبسون ” صاحب شركة ” تيبسون ” ووالد الفتاة ، انتقادًا شديدًا لمسؤولي القطار ، ووصف شركة السكك الحديدة بأنها عار ، وحمل مسؤولية مغادرة ابنته الصغيرة للحارس ، حيث أنها قطعت 180 ميلًا للعودة إلى منزلها في مانلي بشايشاير .