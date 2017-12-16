جميلات السينما تعلن الاحتجاج على التحرش بفساتين سوداء في ” جولدن جلوب “

أماني الغامدي(صدى):

تضامنت مجموعة من نجمات السينما الأمريكية مع السيدات المُتعرضات للتحرش في الوسط الفني ، حيث قررن ارتداء فساتين سوداء بحفل ” جولدن جلوب ” للتعبير عن احتجاجهم على الظاهرة .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فقد بادر بالفكرة الفنانة ميريل ستريب والنجمة إيما ستون ، و جيسيكا شاستاين ، وتشير التوقعات إلى انضمام سلمى الحايك إليهن

وكانت نجمات هوليوود قد أظهرت معاناتها في الوسط الفني من مشاكل عديدة بالإضافة إلى التحرش الجنسي ، حيث أن هناك عنصرية في الأجور بينهن وبين زملائهن الرجال في العمل ، كما أنهن يجدن صعوبة في الحصول على أدوار بعد سن الثلاثين على عكس الذكور .