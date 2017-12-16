دراسة: السيجارة الإلكترونية تسبب السرطان

متابعات(صدى):

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن السيجارة الإلكترونية المصنوعة، قد تسبب مرض السرطان، وتزيد من رغبة الفرد في التدخين.

وأشار الباحثون البريطانيون، الى أن مدخني هذه السيجارة هم أقل عرضة للأخطار الصحية بنسبة 50 الى 90% من مدخني السيجارة العادية.