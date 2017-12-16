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دراسة: السيجارة الإلكترونية تسبب السرطان

دراسة: السيجارة الإلكترونية تسبب السرطان
متابعات(صدى):

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن السيجارة الإلكترونية المصنوعة، قد تسبب مرض السرطان، وتزيد من رغبة الفرد في التدخين.

وأشار الباحثون البريطانيون، الى أن مدخني هذه السيجارة هم أقل عرضة للأخطار الصحية بنسبة 50 الى 90% من مدخني السيجارة العادية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 32 دقيقة

ماشاء الله تبارك الله ذا البرطانيين جابو لكم علم واختراع يحمي شبابنا
لعن ابو من جمعكم يالرافضه الكفار الصليبيين والله الذي لا أله الا هوا انكم يهود ياملعونيين الوالدين كأنكم تقولون الي يتتن ويستخدم التتن الي يخليه مايتتن ان يرجع يتتن ازين له
اليوم بو سعد يسولف لنا من وين اللتتن يجي لمنا وقال
التتن يجي من الصين والهند ويلفونها في امريكا وتجينا معلبه
الدولة حفظها الله استغرب ليه ترفع سعر التتن المفرض تمنع بيعه خير شر ونرتاح

[ عدد التعليقات: 39994 ] نشر منذ 28 دقيقة

الله يكفينا شرهن الثنتين وشر من به شر ,, آمين ,,

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