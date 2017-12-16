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المنتخب الفرنسي في مواجهة الإيرلندي بشكل ودي استعدادًا للمونديال

المنتخب الفرنسي في مواجهة الإيرلندي بشكل ودي استعدادًا للمونديال
ماجد محمد(صدى):

يستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة المنتخب الإيرلندي بشكل ودي ، ضمن استعداداته لمباريات كأس العالم في روسيا خلال العام المقبل .

وتسعى فرنسا بمنتخبها في مواجهة عدد آخر من الدول للاستعداد للمونديال ، حيث تواجه كولومبيا وروسيا وإيطاليا والولايات المتحدة ، وفقًا لما ذكره الاتحاد المحلي للعبة .

ويخوض المنتخب الفرنسي مباراته ضد نظيره الإيرلندي على ملعب ” سان دوني ” 28 يوليو المقبل ، ويليها مباراة فرنسا مع الولايات المتحدة في مدينة ليون بتاريخ 9 يونيو .

وكان المنتخب الفرنسي قد انضم للمجموعة الثالثة التي تشتمل على منتخب بيرو والدنمارك وأستراليا خلال سحب قرعة المونديال الروسي .


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