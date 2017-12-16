بالصور.. ” مكافحة السحر والشعوذة ” .. برنامج تدريبي لأعضاء هيئة المسجد الحرام

إبراهيم الزهراني(صدى):

نفذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برنامجا تدريبيا بعنوان( مهارات مكافحة السحر والشعوذة) شارك فيه ( ٣٢) عضوا من منسوبي هيئة المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وتناول البرنامج تنمية مهارات العاملين على التفريق بين التمائم الشركية والأعمال السحرية والتعاويذ البدعية. ومعرفة السبل في تحذير الزوار ومرتادي المسجد الحرام من خطرها وشرها.

وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن هذا البرنامج يأتي ضمن الشراكة القائمة بين رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورئاسة شؤون الحرمين الشريفين في مجال تنفيذ البرامج التدريبية للاستفادة من خبرات الكوادر البشرية وتقديم البرامج التوعوية.

مشير إلى أن هذه البرامج والتي تنفذها وكالة التخطيط والتطوير تحظى بدعم مباشر من صاحبي المعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند والرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس.