ديناصور يحتفظ بلحمه يثير حيرة العلماء بالهند

نيودلهي(صدى):

اكتشفت العلماء، جسم مخلوق يشبه الديناصور بمدينة هندية، حيث لا تزال عظامه مكسوة باللحم، ما أصاب العلماء بالذهول.

واكتشف الجثة المحفوظة جزئيًا، كهربائي تنظيف محطة فرعية تركت دون تمس لمدة 35 عاماً، ليثير الجسد الغامض العلماء بالحيرة لحفاظ على جسده بالرغم من انقراض منذ 65 مليون عامَا.

ودفع الأمر العلماء إلى إجراء اختبارات كشف غموض تلك الجثة الغريبة، موضحين أنهم أرسلوا المخلوق للتحليل، بما في ذلك الكربون التي يرجع تاريخها، والتي سوف تكشف عن عمرها.