ابتكار مدهش ينتج الحقائب والمعدات في دقائق معدودة
تمكن مبتكرون من مختبر ” التركيب الذاتي ” بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المُتحدة من تصميم تكنولوجيا مدهشة تستطيع طباعة حقائب ومصابيح ومعدات أثاث في غضون دقائق فقط .
وقام صانعوا التكنولوجيا بعرض الفكرة في معرض ميامي للتصميم الدولي ، حيث قاموا بإنتاج مصنوعات متنوعة في دقائق معدودة أمام الزوار وعروضها فورًا للبيع .
ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فإن هذه التقنية تستخدم أسلوب متطور في الطباعة السائلة بالتقنية ثلاثية الأبعاد ، من خلال مادة هلامية تخرج من فوهة يتحكم بها جهاز حاسوب ، ومن ثم تنتقل إلى خزان زجاجي شفاف يتصل بأذرع روبوت يتحرك بسرعة فائقة لحياكة المادة اللزجة وتحويلها إلى مطاط يتشكل على هيئة أدوات ومجسمات فنية مختلفة .
برق[ عدد التعليقات: 11231 ] نشر منذ 1 ساعة
بِسْم الله الرحمن الرحيم
مابقى شي ماخلوه واكتشفوه ، هالخواجات ماغار ينخشون في عقولهم
نخش وكل يوم جايبين اختراع جديد