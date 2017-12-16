ابتكار مدهش ينتج الحقائب والمعدات في دقائق معدودة

واشنطن(صدى):

تمكن مبتكرون من مختبر ” التركيب الذاتي ” بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المُتحدة من تصميم تكنولوجيا مدهشة تستطيع طباعة حقائب ومصابيح ومعدات أثاث في غضون دقائق فقط .

وقام صانعوا التكنولوجيا بعرض الفكرة في معرض ميامي للتصميم الدولي ، حيث قاموا بإنتاج مصنوعات متنوعة في دقائق معدودة أمام الزوار وعروضها فورًا للبيع .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فإن هذه التقنية تستخدم أسلوب متطور في الطباعة السائلة بالتقنية ثلاثية الأبعاد ، من خلال مادة هلامية تخرج من فوهة يتحكم بها جهاز حاسوب ، ومن ثم تنتقل إلى خزان زجاجي شفاف يتصل بأذرع روبوت يتحرك بسرعة فائقة لحياكة المادة اللزجة وتحويلها إلى مطاط يتشكل على هيئة أدوات ومجسمات فنية مختلفة .