بالصور.. ” الشعيبي ” : المملكة تستمد أصولها من القرآن والسنة وهذا ما جعلها هدفاً للإرهاب

جاكرتا(صدى):

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا الأستاذ أسامه بن محمد الشعيبي أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ويرعاه تقوم بجهود جبارة لإبراز الدور الرائد والمشرّف في نشر الوسطية والاعتدال في الإسلام والإسهام في تعزيزهما.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية اعتمدت الاعتدال والوسطية في كل مناحي الحياة، وأن هذين المبدئين يمثلان منهجاً فكرياً وممارسة سلوكية يومية قامت عليها البلاد منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله انطلاقا من أصول الدين الإسلامي الذي يحث على أهمية الاعتدال والوسطية، وينبذ الغلو والتطرف.

وقال السفير الشعيبي أن الأمّة الإسلاميّة تميزت عن غيرها من الأمم بأنّها أمّة الوسطيّة والاعتدال بعيداً عن الانحراف أو التّطرف مستدلاً بقوله تعالى (وكذلك جعلنكم أمّة وسطا لتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرّسول عليكم شهيداً)، وحينما ضلّت الأمم السّابقة عن منهج الحقّ والطّريق المستقيم’ هدى الله هذه الأمّة لما فيه الحقّ بإذنه فكان منهجها مثالاً في الاستقامة والاعتدال فلا تشدّد ولا لين ، فقد شمل المنهج الاعتدال والوسطية في كل افرع الحياة وفي العبادات وفي التعامل مع البشر دون تفريق بين جنس أو دين أولون .

وتطرق السفير الشعيبي إلى ما يحدث الان في كثير من البلدان العربية والاسلامية والصديقة من ممارسات عدوانية وإرهابية باسم الإسلام ، أكد أن ليس للإسلام علاقة بها لأن الدين الإسلامي هو دين سلام ومحبة وتسامح ووسطية واعتدال.

وعن دور المملكة العربية السعودية في ترسيخ الوسطية في المجتمعات المعاصرة وتجربة المملكة في هذا الجانب ، شدد السفير الشعيبي على ان المملكة تستمد اصولها وتشريعاتها من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه سلم وهذا ما جعلها هدفاً للإرهاب وأصحاب الفكر الضال ولكن بسبب تمسكها بالأصول الفقهية المعتدلة والوسطية التي أوصى بها ديننا الحنيف استطاعت ولله أن تنتصر على هؤلاء وتردهم إلى أوكارهم خائبين .

وأضاف السفير الشعيبي أن المملكة العربية السعودية هي أكثر الدول عانت من الإرهاب واصحاب الفكر الضال والتطرف ولكن وبسبب تعاملها الحازم ضد هؤلاء الشرذمة المنحرفين أصبح ولله الحمد لديها خبرة عن كيفية التعامل مع الخارجين عن المنهج الصحيح واصحبت هذه الخبرة تدرس في العديد من المنهاج بل وأصبحت عناوين لمحاضرات ولرسائل وأبحاث في العديد من مراكز البحث والجامعات العريقة كهذه الجامعة

وعن القرار الأمريكي الأخير القاضي بجعل القدس عاصية لإسرائيل ودور السعودية في الوقوف مع الفلسطينيين قال السفير الشعيبي أن المملكة العربية السعودية ومنذ الازل لا تعترف بأي قرار سوى قرار أن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الفلسطيني في لقاءهما الأخير وأن المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا تقف مع القيادة والشعب الفلسطيني لإثبات حقه الشرعي .

وعن دور الارهاب في تدمير معظم الدول العربية مثل اليمن والعراق وسوريا وليبيا وغيرها من الدول التي كانت مهد للثقافة والمعرفة ، قال :- أن تمويل بعض الدول للإرهابيين والمتطرفين مثل إيران والنظام القطري بالتعاون مع بعض الأحزاب مثل حزب الله اللبناني والاخوان وبعض المنظمات الشيطانية ساعد في تدمير الطاقات البشرية أوالمخزون الفكري والعلمي لهذه الدول فضلا عن تشريد أبناءها .

جاء ذلك خلال المحاضرة التي القاها سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا الاستاذ اسامه بن محمد الشعيبي تحت عنوان دور المملكة العربية السعودية في ترسيخ الوسطية في المجتمع المعاصر وتجربة المملكة إنموجاً. والتي نظمتها جامعة سلطان مولانا حسن الدين في مدينة (بـنـتـن) الاندونيسية بمناسبة مرور56سنة على تأسيس الجامعة وكذلك بمناسبة تخريج دفعة من طلبة الجامعة بحضور مدير الجامعة الاستاذ الدكتور فوزالايمان وعمداء الكليلات ورؤساء الاقسام وطلبة الجامعة حيث شارك سعادة السفير الشعيبي في تقديم بعض الهدايا للطلاب المتفوقين حيث تبرع سعادة السفير الشعيبي بمبلغ مالي للطلاب المتفوقين في حفظ كتاب الله الكريم.