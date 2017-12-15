لدواعي السلامة.. طائرة سعودية تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة

عادل الحربي(صدى):

أشارت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، مساء اليوم، إلى أنه أثناء عبور طائرة ركاب تابعة لخطوط المملكة، حدث عطل مفاجىء بكابينة القيادة ما اضطر قائدها إلى الهبوط بالمطار.

وكانت الطائرة قادمة من ميونيخ إلى الرياض، برحلة رقم 170، حدث العطل وطلب القائد من برج المراقبة بمطار القاهرة بالسماح له بالهبوط الاضطراري.

وتمكن قائد الطائرة من الهبوط بسلام وتم إنزال ركابها البالغين 99 راكبًا ونقلهم إلى صالة الترانزيت واستدعاء فريق فنى لإصلاح العطل.