الاتحاد الأوروبي في طريقه لفرض عقوبة على ” ميلان “

نواف السالم(صدى):

رفض الاتحاد الأوروبي طلب عقد اتفاق طوعي الذي قدمه نادي ميلان الإيطالي ، فيما يتعلق باللعب النظيف ، حيث يواجه الفريق احتمالية فرض عقوبات بحقه لمخالفته القواعد .

وكان ” ميلان ” قد تعرض لخسائر فادحة خلال السنوات الثلاثة الماضية بلغت 255 مليون يورو ، وهو ما جعل النادي يطالب بالاستفادة من اتفاق طوعي ، كإجراء جديد يمكن التوصل له بين الأندية و الاتحاد ، حيث حدد النادي قواعد اللعب النظيف التي تمثلت في تحديد العجز المالي الأقصى لأي ناد خلال ثلاث سنوات بـما يصل إلى 30 مليون يورو .

ومن جانبه ، رد الاتحاد في بيان له أن غرفة التحقيقات التابعة لهيئة الرقابة المالية على الأندية درست طلب الاتفاق الطوعي الذي تقدم به نادي ميلان ، وبعد البحث والدراسة الدقيقة رفضت الغرفة إبرام هذا الاتفاق الطوعي .