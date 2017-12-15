الغرفة التجارية بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة في 4 شركات

فاطمة المالكي(صدى):

تتيح الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عدد من الوظائف الشاغرة للرجال في 4 شركات بالقطاع الخاص وهم مؤسسة الديار العتيقة للمقاولات ، و شركة التيرف السعودية ، و مؤسسة الناشط للمصاعد ، و شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة .

وأعلنت الغرفة أن هذه الوظائف متوفرة لحملة البكالوريوس و الدبلوم والثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة ، للوظائف التالية :

مسؤول فرع.حارس أمن.منسق إداري.محاسب.مساعد فني إنتاج.مشرف عمال.مهندس مشاريع.مهندس تخطيط إنتاج.موظف أمن وسلامة.مهندس مواقع.مفتش جودة.سكرتير.وتجري غرفة الرياض مقابلات شخصية مع المتقدمين للوظائف بمقرها في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ، بدءًا من الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري ولمدة 4 أيام، في تمام العاشرة صباحًا .

وأوضحت الشركة أرقامًا للاتصال في حال الرغبة في الاستفسار والتعرف على الشروط على هاتف رقم 920004565 أو 0114040044 : تحويلة 580 – 122 .