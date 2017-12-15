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المفوضية السامية تدين عقوبات الإعدام الجماعي بالعراق

المفوضية السامية تدين عقوبات الإعدام الجماعي بالعراق
بغداد(صدى):

طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من العراق أن توقف عقوبات الإعدام بشكل فوري ، حيث أن عدد عمليات الإعدام الجماعي التي تم تنفيذها لأشخاص أدينوا بالإرهاب سببت صدمة كبيرة للجنة المفوضية .

ومن جانبها ، أصدرت المفوضية تقريرًا يوضح عدد عمليات الإعدام في العراق ، والتي وصلت إلى 106 حالة هذا العام .

وأشارت مصادر داخل السجن إلى أن جميع من تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم يحملون الجنسية العراقية ، فيما عدا شخص بينهم يحمل الجنسية السويدية ، وهو ما جعل السويد تدين عمليات الإعدام المتتالية بالعراق ، مشيرة إلى أن هذا النوع من العقوبات يتسم بالوحشة وانعدام الإنسانية .


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