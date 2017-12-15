” بومة تدفع عن حقها ” تفوز بمسابقة الحياة البرية الكوميدية

نورة الشهري(صدى):

كشفت الأسماء الفائزة بمسابقة تصوير الحياة البرية الكوميدية لعام 2017، بعد مشاركة أكثر من 3.500 مصور مشارك من 80 دولة، موثقين عبر عدسات كاميراتهم أكثر المواقف الفكاهية للحيوانات.

وفاز المصور ” تيبور كيرتز ” ، بجائزة مصور العام عن صورته لـ ” بومة ” تدافع عن حقها في المكان، فتحاول قدر الإمكان العودة إلى الغصن بين إخوتها، والتقطت الصورة في أوبوستاسر، بالمجر.

و منح الفائز في المسابقة كأسا في تنزانيا و سفاري مدفوعة الأجر لمدة أسبوع في كينيا بقيادة المصور أليكس ووكر سيريان.