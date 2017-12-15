” بومة تدفع عن حقها ” تفوز بمسابقة الحياة البرية الكوميدية
كشفت الأسماء الفائزة بمسابقة تصوير الحياة البرية الكوميدية لعام 2017، بعد مشاركة أكثر من 3.500 مصور مشارك من 80 دولة، موثقين عبر عدسات كاميراتهم أكثر المواقف الفكاهية للحيوانات.
وفاز المصور ” تيبور كيرتز ” ، بجائزة مصور العام عن صورته لـ ” بومة ” تدافع عن حقها في المكان، فتحاول قدر الإمكان العودة إلى الغصن بين إخوتها، والتقطت الصورة في أوبوستاسر، بالمجر.
و منح الفائز في المسابقة كأسا في تنزانيا و سفاري مدفوعة الأجر لمدة أسبوع في كينيا بقيادة المصور أليكس ووكر سيريان.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6067 ] نشر منذ 1 ساعة
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