وظائف نسائية بالقطاع الخاص في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن توفّر عددٍ من الوظائف الشاغرة للسعوديات، من حملة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة.

كما أوضحت أن الوظائف لدى شركتين بالقطاع الخاص، هما: ” شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير – مجموعة أباريل شركة ركن الجلديات ” .

والوظائف المتاحة هي : كاشيرة، مشغلة ألعاب، بائعة، خبيرة تجميل، على أن يتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض – طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 18 كانون الأول/ديسمبر 2017م، ولمدة يومين، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وأشارت إلى أن للاستفسار يمكن الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107)، ولتقديم طلب التوظيف، يُرجى الدخول من هنا.