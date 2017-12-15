بالفيديو.. البحرية الأمريكية تختبر مروحية قتالية بنجاح

واشنطن(صدى):

طورت البحرية الأمريكية مروحيتها من طراز ” بوينج يو إتش 1 إتش ” القديمة بنظام تكنولوجي حديث يحولها إلى آلية بشكل كامل ، دون تدخل أي عناصر بشرية .

وتستهدف هذه التقنية التي أطلق عليها الباحثون في الجيش الأمريكي اسم ” Autonomous Aerial Cargo Utility ” ، دعم مهام الإمداد لقوات مشاة البحرية ، حيث تتكون الآلة من حزمة مستشعرات وبرمجيات يمكن دمجها بأي مروحية مأهولة لتحويلها إلى نسخة غير مأهولة .

واختبر الباحثون بدورهم المروحية الآلية بعد إضافة التقنية الجديدة لها ، والتي حققت نجاحًا واضحًا ، حيث أكملت المروحية بالفعل المرحلة النهائية من برنامج تجريبي استمر لخمس سنوات .