كاتبة سورية تتعرض لصدمة بعد وفاة والدها
تعرضت الكاتبة السورية رانيا بيطار، لصدمة إثر وفاة والدها، أمس الخميس، ناعية اياه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .
وقالت ” بيطار ” ، ” رحل أبي ” ، قبل أن تذكر الآية الكريمة “الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون ” .
وقدم عدد من ابرز الفنانين السوريين التعازي لبيطار، على رأسهم امل عرفة وديمة قندلفت وليليا الاطرش وعلا بدر وسواهم.
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11614 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياااااااه رانيا البيطار زمااااااان والله ياعزيزتي
.وكيف اختك سونيا ؟؟؟ انقطعت عنكم والله😔😔 …وقد وصلني خبر وفاة صديقتك فدوى سليمان في لندن 😭😭
كم احزنني ذلك اللهم ارحمها يارب برحمتك واجعل ماصابها كفارة لذنوبها
رحم الله ابوك يارانيا واموات المسلمين واسكنه فسيح جنانه
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1351 ] نشر منذ 2 ساعتين
ينبغي على كل منا ان يوكن نفسه على توقع حدوث الأزمات والفواكه كي تخف وطأة الفاجعه عليه اذا نزلت به ولنتذكر قول الله تعالى انم ميت وأنهم ميتون ولنتذكر داءما وابدأ ان الدنيا خزف يفنى وأن الاخره ذهب يبقى
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11614 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خيرا بما تفضلت اخي الفاضل