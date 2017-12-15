كاتبة سورية تتعرض لصدمة بعد وفاة والدها

دمشق(صدى):

تعرضت الكاتبة السورية رانيا بيطار، لصدمة إثر وفاة والدها، أمس الخميس، ناعية اياه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .

وقالت ” بيطار ” ، ” رحل أبي ” ، قبل أن تذكر الآية الكريمة “الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون ” .

وقدم عدد من ابرز الفنانين السوريين التعازي لبيطار، على رأسهم امل عرفة وديمة قندلفت وليليا الاطرش وعلا بدر وسواهم.