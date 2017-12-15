” العليا لتعزيز النزاهة بشئون الحرمين ” تجتمع لمناقشة موضوعات فساد

عادل الحربي(صدى):

عقدت اللجنة العليا لتعزيز النزاهة برئاسة شئون الحرمين الشريفين، اجتماعاتها الدورية لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالفساد، وذلك برئاسة رئيس هيئة المستشارين رئيس اللجنة فضيلة الشيخ محمد بن حمد العساف.

ويأتي الاجتماع؛ استشعاراً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بخطورة الفساد وآثاره السيئة على البلاد واستمراراً في حماية النزاهة وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه وذلك بناءً على التوجيهات الكريمة من ولاة الأمر -حفظهم الله-.