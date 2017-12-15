جاكرتا تتعرَض لزلزال بقوة 6.5 ريختر

جاكرتا(صدى):

أعلن المعهد الأمريكي للزلازل، عن زلزال بعمق 91 كلم وقوم 6.5 ضرب مناطق شرق وجنوب مدينة سيباتوجا الساحلية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، مساء اليوم.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الوكالة الإندونيسية للتخفيف من حدة الكوارث، سوتوبو بورو نوغروهو، أن هناك تقارير عن وقوع أضرار بالمباني في أجزاء غربي جاوة، و تم الشعور بالهزات القوية لمدة 20 ثانية في جاكرتا وفي مدن وقرى في غرب ووسط جاوة.