امرأة صينية تكشف عيوب خاصية تحديد الوجه في ” آيفون إكس “

بكين(صدى):

نجحت امرأة صينية في تخطي تقنية التعرف على الوجه في هاتفين من نوع ” آيفون إكس ” ، وهو ما جعلها تتمكن من تخطي قفل الهاتف ، وهو ما دفعها لتقوم باستبداله من شركة ” آبل ” الأمريكية ، وعلى الرغم من ذلك تمكنت مرة أخرى من تجاوز الخاصية .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فإن هذه التقنية تشتمل على أخطاء تقنية تسببت في تعرضها للانتقاد من قبل المستخدمين ، حيث أنه يمكن للتوائم والأشقاء تخطي القفل بسهولة كبيرة ، فضلًا عن أن الهاتف لا يتمكن من تحديد وجوه الأطفال دون سن الـ13 بدقة ، لأنهم لا يشبهون الأشخاص البالغين في ملامحهم .