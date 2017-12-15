” حماية المستهلك ” توضح طرق معرفة الأسماك الطازجة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك، الطرق المختلفة لمعرفة الأسماك الطازجة في الأسواق، ومنها عدم وجود رائحة كريهة للسمكة، وأن تكون الخيشون لونه أحمر طبيعي، كما لابد أن تكون العيون براقة وزجاجية وغير غائرة.

وأشارت إلى ضرورة أن تكون قشور السمكة متماسكة ولا يمكن نزعها بسهولة، موضحة أنه عند الإمساك بالسمكة من رأسها أفقيًا لا يسقط ذيلها للأسفل، وكذلك عند الضغط على السمكة بالإصبع إذا استوى بجرد إزالة الإصبع فهذا يعني أنها طازجة.

وأضافت الجمعية، ان من ضمن الطرق أن تضع السمكة في إناء الماء فإذا طغى على سطح الماء فهذا يدل على أنه فاسد، إذا استقر في القاع فهذا دل على أنه طازج، لافتة إلى أن السمك الطازج لا يسيل دمه عند التفطيع بغزارة، وأخيرًا السمك الفاسد يزيل دمه مباشرة عند التقطيع لامتلائه بالغازات الناتيجة عن التحلل.