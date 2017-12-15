بالفيديو.. موقف طريف بين عادل إمام والرئيس اليمني السابق

أماني الغامدي(صدى):

روى الفنان المصري عادل إمام، موقفا طريفا جمعه بينه وبين مع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله خلال زيارته إلى صنعاء في إحدى المناسبات.

وقال الفنان المصري، في حواره مع الإعلامية منى الشرقاوي، خلال ببرنامج” Yes I Am Famous ” ، إن الرئيس استغرب من شعبيته في اليمن، فرد عادل إمام قائلا بأنه لو ترشح للانتخابات في اليمن فسيفوز بها ولو كان علي صالح منافسه فيها.

وأضاف ” إمام ” ، أن الرئيس لم تعجبه النكتة، لكن الذي أنقذه من الموقف المحرج، هو أن أبناء الرئيس اليمني ضحكوا ما مكنه من استدراك الموقف.