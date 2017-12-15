” صلة ” تعلن حاجتها لموظفات خدمة عملاء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية ” صلة ” ، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عن حاجتها لموظفات في تخصص بمسمى ” مسؤولة خدمة عملاء ” ؛ للعمل من المنزل في كل من الرياض، والدمّام.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم والدرجة الجامعية في تخصصٍ ذي صلةٍ، مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 13 ديسمبر 2017م، عبر الرابط من هنا .