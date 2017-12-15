إحباط محاولة تفجير كاتدرائية بروسيا نظمتها داعش

موسكو(صدى):

كشف الجهاز الأمني الفيدرالي الروسي عن انتماء أحد الموقوفين بالجهاز مُسبقًا ، والذي يدعى ” يفغيني يفيموف ” إلى تنظيم داعش الإرهابي ، حيث أقر المتهم أنه شارك في التخطيط للهجوم على ” كاتدرائية قازان ” الواقعة في وسط مدينة سانت بطرسبورغ خلال أدائهم لصلاة الأحد المقبل .

وأكد ” يفيموف ” أنه قام بالمساعدة في إعداد العبوات الناسفة التي يستعد التنظيم لتفجيرها بالكاتدرائية في وقت الصلاة .

وأوضح الموقوف أنه من أوصل سلافية وكان يتلقى الأوامر مع مجموعته بالعمليات الإرهابية من قيادي خارجي في داعش .