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7 مصارف إماراتية تعفي عملائها من الديون

7 مصارف إماراتية تعفي عملائها من الديون
ابوظبي(صدى):

أصدرت 7 مصارف بأبو ظبي قرارًا بإعفاء عملائها من ديونهم ، حيث شمل القرار 1930 مواطن إماراتي من ديونهم المتعثرة والتي تقدر بـ 325 مليون درهم .

ومن جانبه ، كرم نائب وزير شئون الرئاسة الإماراتية و رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المُتعثرة أحمد جمعة الزعابي هذه المصارف على مبادرتها الخيرية .

ووجه ” الزعابي ” شكره لهذه البنوك مشيرًا إلى المسؤولية الاجتماعية الكبيرة التي تحلت بها هذه البنوك ، لتحقيق أهداف صندوق المتعثرين .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 7 دقائق

ماشاء الله ،، الامارات من اعلى دول الخليج مستوى في دخل المواطن ثم تأتي قطر ثم الكويت ثم السعودية بعدها البحرين فاعمان

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