7 مصارف إماراتية تعفي عملائها من الديون

ابوظبي(صدى):

أصدرت 7 مصارف بأبو ظبي قرارًا بإعفاء عملائها من ديونهم ، حيث شمل القرار 1930 مواطن إماراتي من ديونهم المتعثرة والتي تقدر بـ 325 مليون درهم .

ومن جانبه ، كرم نائب وزير شئون الرئاسة الإماراتية و رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المُتعثرة أحمد جمعة الزعابي هذه المصارف على مبادرتها الخيرية .

ووجه ” الزعابي ” شكره لهذه البنوك مشيرًا إلى المسؤولية الاجتماعية الكبيرة التي تحلت بها هذه البنوك ، لتحقيق أهداف صندوق المتعثرين .