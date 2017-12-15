7 مصارف إماراتية تعفي عملائها من الديون
أصدرت 7 مصارف بأبو ظبي قرارًا بإعفاء عملائها من ديونهم ، حيث شمل القرار 1930 مواطن إماراتي من ديونهم المتعثرة والتي تقدر بـ 325 مليون درهم .
ومن جانبه ، كرم نائب وزير شئون الرئاسة الإماراتية و رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المُتعثرة أحمد جمعة الزعابي هذه المصارف على مبادرتها الخيرية .
ووجه ” الزعابي ” شكره لهذه البنوك مشيرًا إلى المسؤولية الاجتماعية الكبيرة التي تحلت بها هذه البنوك ، لتحقيق أهداف صندوق المتعثرين .
مشعل[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 7 دقائق
ماشاء الله ،، الامارات من اعلى دول الخليج مستوى في دخل المواطن ثم تأتي قطر ثم الكويت ثم السعودية بعدها البحرين فاعمان