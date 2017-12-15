بالفيديو .. ” الردع السعودي ” يعرض قوة القوات المسلحة في 5 دقايق

نايف السالم(صدى):

أنتج مجموعة من الشباب، فيلمًا تحت عنوان ” الردع السعودي ” ومدته 5 دقائق، للتعريف فيه ما تملكه المملكة من مقومات ردع ضد الأطماع الخارجية، خاصة تهديدات إيران.

و يوضح الفيلم جانبًا من الواقع العملياتي للكيفية التي تعمل بها القوات المسلحة في إدارة المنظومة العسكرية، كاشفًا عن أحدث المنظومات التسليحية للقوات المسلحة، من أسلحة وطائرات وسفن ودبابات نوعية واستراتيجية.

كما كشف عن منظومة الصواريخ الاستراتيجية ” رياح الشرق ” التي يتجاوز مداها 12 ألف كيلومتر، وتستطيع بذلك المدى بلوغ القواعد العسكرية الإيرانية ومفاعلاتها النووية.

واستعرض الفيلم قدرة المقاتلات العسكرية الجوية من طراز F15 والتايفون والتورنيدو والأواكس، إضافة إلى دبابات أبرامز الاستراتيجية، والفرقاطات البحرية ذات التسليح العالي، ومنظومة الدفاع الجوية المتمثلة ببطاريات ” الباتريوت ” .