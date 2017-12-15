وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بجامعة شقراء

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن جامعة شقراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة من من الجنسين، والتي يشغلها متعاقدون على درجات (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ)، يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة مُوصى بها من وزارة التعليم، وألا يقل المعدل عن تقدير جيد جدًّا في مرحلة البكالوريوس، وكذلك في مرحلتي الماجستير والدكتوراه إذا كانت تُمْنح بتقدير.

فيما يخص وظيفة (أستاذ مشارك / أستاذ) أن يكون حاصلًا على الدرجة أو الدرجات العلمية من جامعة سعودية أو جامعة مُوصى بها من وزارة التعليم، وأن يكون لديه خبرة في عضوية هيئة التدريس بجامعة سعودية أو جامعة مُوصى بها مدة لا تقل عن أربع سنوات للأستاذ المشارك وثماني سنوات للأستاذ منها أربع سنوات على الأقل كأستاذ مشارك.

الأماكن الشاغرة في الكليات التالية:

1-كلية الطب بشقراء الطب كافة تخصصاته ” ذكور ”

2- كلية الطب بالدوادمي الطب كافة تخصصاته ” ذكور ”

3- كلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء ” العلاج الطبيعي ذكور- المختبرات ذكور وإناث- التمريض ذكور وإناث “.

4- كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي ” المخت ” .