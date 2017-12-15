رؤساء دول العالم يتعرضون للإهانة من شعوبهم.. آخرهم ” ترامب “

واشنطن(صدى):

منصب رئيس الدولة يجعل الحاكم عرضة لأغرب وأصعب المواقف والإهانات ، وهذا ما حدث مع رؤساء دول العالم ، وكان أصعبهم الموقف المهين الذي تعرض له الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ، بعدما قام صحفي عراقي برميه بالحذاء الخاص به أثناء مؤتمر صحفي عقد مع رئيس الوزراء العراقي في هذه الفترة نوري المالكي .

ومن جانبه ، رد ” بوش ” ساخرًا بعد الواقعة وهو يقول ” لمن يهمه الأمر .. فإن قياس الحذاء الذي رُمي في وجهي هو 43 ” .

وحول المستشار الألماني السابق هيلموت كول ، فقد تعرض لشر منتقدي السياسة التي يسير على خطاها ، حيث قام متظاهرون برشقه بالبيض خلال زيارته عام 1991 لمدينة هالة شرق ألمانيا ، مرددين أنه لم يف بوعده للألمان الشرقيين عندما قال أنه سيحول محيطهم إلى أرض مزدهرة .

فيما لم يسلم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من هذه المواقف ، حيث أنه كان الأكثر عرضه لهذه المواقف المهينة ، عندما هاجمه مئات المتظاهرين بالبيض غرب فرنسا قبل خسارته للانتخابات الرئاسية أمام فرانسوا هولاند ، وتمكن من الفرار والاختباء داخل مقهى تحت حماية شرطة مكافحة الشغب .

واستطاع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أن ينجو من محاولة اعتداء لأحد الحاضرين ، بعد تدخل الحراسة في آخر لحظة ، أثناء إلقائه لخطاب في مدينة ” دايتون ” في حملته الرئاسية الأمريكية .