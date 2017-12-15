بالفيديو.. قيادة ممتعة لـ ” لامبورجيني ” على الثلج

لندن(صدى):

يوفر برنامج لامبورجيني أكاديميا للمشاركين الفرصة لقيادة السيارة الايطالية في أفضل نسخها وموديلاتها في عدد من الظروف البيئية المختلفة التي تشمل الثلج. وكما تتخيلون فقيادة سيارة بقوة تفوق 600 حصان ونظام دفع كلي على الثلوج ليس بالأمر السهل حيث اكتشف ذلك العديد ممن قادوا السيارة علي الثلوج.

ويظهر الفيديو السيارات هوراكان وأفينتادور ينزلقان على الجليد في حلبات مصممة خصيصاً ومغطاة بالثلوج. ولا تعتبر سيارات لامبورجيني الخارقة ذات الدفع الكلي الأفضل في الانجراف على الطرق العادية ومع ذلك فاستخدامها على الثلوج مع سائق خبير فهو أمر يمكن السائقين من الانزلاق حول اركان الحلبة بكل سهولة.