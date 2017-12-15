الإعلام العالمي يُشيد بأول حفل موسيقي بالمملكة ضمن رؤية 2030

أماني الغامدي(صدى):

أشارت وسائل إعلام عالمية، إلى إحياء المطرب الأمريكي نيلي، حفلًا موسيقيًا في جدة أمس الخميس، معتبرة إياها محطة جديدة في سلسلة الحفلات الغنائية التي بدأت تشهدها المملكة.

ولفتت إلى أن هذه التغيرات ضمن ” رؤية 2030 ” التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وتقوم على تنويع الاقتصاد والاستثمار في السياحة والترفيه في المملكة في محاولة لوقف الارتهان التاريخي للنفط.

من جانبه، أعرب مغني الراب الأمريكي نيلي، عن سعادته بإحياء حفلًا موسيقيًا في جدة، قائلًا: ” هذه التجربة قد تكون بالنسبة لي أهم مما هي بالنسبة إليكم، ولذا فإنه من الرائع أن أكون هنا ” .