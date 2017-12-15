مقتل 3 أشخاص إثر سقوط طائرة تدريبية بمصر

القاهرة(صدى):

سقطت طائرة تابعة لأكاديمية الطيران المدني المصرية ، بالقرب من مطار مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة ، مما أسفر عن مقتل طالبان ومدرب كانوا بداخلها .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فإن الطائرة التي سقطت كانت من طراز ” بيتش كرافت بارون 58 ” ، حيث تعرضت لعطل فني مفاجئ خلال جولتها التدريبية بشمال بحيرة قارون المخصصة للتدريب الجوي .

واضطر قائد الطائرة للهبوط اضطراريًا في إحدى المناطق الصحراوية التي تبعد بـ18 ميل عن المطار ، مما أدى إلى فتح اللجنة المختصة للتحقيق في الحادث والتعرف على أسباب سقوط الطائرة بدقة .