نائب الرئيس اليمني: جهود التحالف ساعدت على انتصاراتنا ضد الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن، علي محسن صالح، أن الجهود التي تقدمها دول التحالف العربي لبلاده أسهمت في تحقيق انتصارات كبيرة ضد ميليشيا الحوثي.

وشدد ” صالح ” ، على استمرار الشرعية بدعم من التحالف العربي في تحرير اليمن وهزيمة المشروع الإيراني التخريبي، والعمل على بسط سلطة الدولة على كامل التراب اليمني، مجددًا دعوته لتضافر الجهود وتوحيد الصف في سبيل مصلحة اليمن وحماية الجمهورية والثورة من عبث الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما نائب الرئيس اليمني اليوم الجمعة، بقائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن اللواء الركن أحمد جبران، وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء مفرح بحيبح، اطلع خلالهما على الانتصارات التي أحرزتها قوات الجيش والمقاومة الشعبية في شبوة، واستكمال تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي.