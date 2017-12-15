بالفيديو.. راشد الماجد: احتفال غير مسبوق ينتظر السعوديين

أماني الغامدي(صدى):

أفاد الفنان راشد الماجد، أن الاحتفالية الكبيرة التي تقيمها هيئة الرياض بمناسبة فوز المنتخب لكأس العالم والتأهل لروسيا، ستشهد مشاركته بأغانٍ وطنية.

وأشار ” الماجد ” ، في حديثه لبرنامج ” في المرمى ” : أنه احتفل بالتأهل مع الأصدقاء في لندن، متذكرًا أغنيته التي أداها مع صمود المنتخب لكأس العالم في 1994، مضيفًا أنه سيغني في احتفالية الهيئة العامة للرياضة.

خلال المقابلة مازح الماجد الإعلامي بتال القوس بأنه كان لاعب ألعاب قوى في الاتفاق، وحقق الميدالية الذهبية في الوثب الطويل.