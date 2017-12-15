وكيل إمارة القصيم يؤدي صلاة الميت على الشهيد ” المقبل “

سالم المطيري(صدى):

أرسل وكيل إمارة القصيم عبدالعزيز الحميدان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير القصيم ، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، لأسرة الشهيد النقيب عبدالحكيم بن صالح المقبل رحمه الله .

ومن جانبه ، أدى وكيل إمارة القصيم صلاة الميت مع جموع المصلين بعد صلاة الجمعة في جامع الإمام بن محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة .

فيما وجه والد الشهيد شكره للقياده الرشيدة ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مشاعرهم وتعازيهم ومواساتهم لهم ووقوفهم مع المواطنين كافة .