الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت الشركة السعودية للخدمات الأرضية مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين ، تحت مسمى ” وكيل خدمة عملاء ” ، بفروع الشركة في الرياض وجدة والدمام .

وأعلنت الشركة عن الوظائف المُتاحة ، والتي خصصت لطلبة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال والتسويق وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والمالية .

وأشارت الشركة إلى أن تفاصيل الوظائف وشروط التقديم فيها مُتاحة عبر موقعها الالكتروني ، حيث أن التقديم يبدأ من 13 ديسمبر وحتى 20 ديسمبر الجاري ، بالدخول على هذا الرابط ( هنا ).