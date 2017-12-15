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الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين

الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين
فاطمة المالكي(صدى):

وفرت الشركة السعودية للخدمات الأرضية مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين ، تحت مسمى ” وكيل خدمة عملاء ” ، بفروع الشركة في الرياض وجدة والدمام .

وأعلنت الشركة عن الوظائف المُتاحة ، والتي خصصت لطلبة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال والتسويق وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والمالية .

وأشارت الشركة إلى أن تفاصيل الوظائف وشروط التقديم فيها مُتاحة عبر موقعها الالكتروني ، حيث أن التقديم يبدأ من 13 ديسمبر وحتى 20 ديسمبر الجاري ، بالدخول على هذا الرابط ( هنا ).


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