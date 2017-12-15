” سبيس إكس ” أول شركة في العالم تطلق صاروخاً قابلاً لإعادة الاستخدام

واشنطن(صدى):

دخلت ” سبيس إكس ” تاريخ وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” بعد أن أطلقت أول صاروخ قابل لإعادة الاستخدام في بعثة تابعة للوكالة إلى محطة الفضاء الدولية.

وانطلقت البعثة التي حملت اسم ” Commercial Resupply Services 13 ” (CRS-13) اليوم من قاعدة ” كيب كانافيرال ” الجوية في فلوريدا باستخدام صاروخ ” فالكون 9 ” .

وللمرة الأولى، وافقت ” ناسا ” على بعثة من هذا النوع باستخدام صاروخ فضائي قابل لإعادة الاستخدام، وأعرب مسؤولو الوكالة عن ارتياحهم الشديد حيال هذه المهمة.