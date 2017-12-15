مستشفى الملك فيصل يعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين

فاطمة المالكي(صدى):

أتاح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مجموعة من الوظائف الشاغرة التي تتنوع بين إدارية وصحية ، للمواطنين والمقيمين من حملة شهادات الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس والدبلوم ، للعمل بفروع المستشفى في الرياض وجدة ، في التخصصات التالية :

1- ممرض الممارسة المتقدمة (الرياض).

2- استشاري قلب (الرياض).

3- استشاري غير متفرغ- أشعة البطن (الرياض).

4- ممثل توظيف أول (الرياض).

5- أخصائي العلاج بالاشعة (الرياض).

6- كبير الخبازين (الرياض).

7- كبير السكرتاريين (الرياض).

8- كبير أخصائي تصوير الاشعة- تداخلية/ملون (الرياض).

9- ممرض أول (عدد 6 وظائف/ الرياض).

10- استشاري مساعد التخدير (جدة).

11- استشاري قنوات الكبد والبنكرياس (جدة).

12- أخصائي علاج طبيعي مساعد (جدة).

13- ممرض أول (جدة).

ويتيح المستشفى التقديم من خلال موقعه الإلكتروني للتوظيف ، بدءًا من 12 ديسمبر الجاري وحتى 12 فبراير من العام المُقبل ، وللتقديم ومعرفة شروط وتفاصيل الوظائف يرجى الدخول على الرابط التالي ( هنا ).