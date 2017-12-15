مستشفى الملك فيصل يعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين
أتاح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مجموعة من الوظائف الشاغرة التي تتنوع بين إدارية وصحية ، للمواطنين والمقيمين من حملة شهادات الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس والدبلوم ، للعمل بفروع المستشفى في الرياض وجدة ، في التخصصات التالية :
1- ممرض الممارسة المتقدمة (الرياض).
2- استشاري قلب (الرياض).
3- استشاري غير متفرغ- أشعة البطن (الرياض).
4- ممثل توظيف أول (الرياض).
5- أخصائي العلاج بالاشعة (الرياض).
6- كبير الخبازين (الرياض).
7- كبير السكرتاريين (الرياض).
8- كبير أخصائي تصوير الاشعة- تداخلية/ملون (الرياض).
9- ممرض أول (عدد 6 وظائف/ الرياض).
10- استشاري مساعد التخدير (جدة).
11- استشاري قنوات الكبد والبنكرياس (جدة).
12- أخصائي علاج طبيعي مساعد (جدة).
13- ممرض أول (جدة).
ويتيح المستشفى التقديم من خلال موقعه الإلكتروني للتوظيف ، بدءًا من 12 ديسمبر الجاري وحتى 12 فبراير من العام المُقبل ، وللتقديم ومعرفة شروط وتفاصيل الوظائف يرجى الدخول على الرابط التالي ( هنا ).
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